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18.03.2020 - 17:37 | | DHA

Düzce'de kar yağışı

Düzce’de, hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar karla kaplandı.

Düzce'de kar yağışı

Düzce'de öğle saatlerinde hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, kar yağışı başladı. karla birlikte kent merkezinde yeşil alanlar beyaza büründü. Kar yağışı yüksek kesimlerde daha fazla etkili oldu. Düzce Valiliği’nden yapılan uyarıda ise kar yağışının yüksek kesimlerde daha çok hissedileceği ve kar kalınlığının 5 ile 20 santimetreye ulaşacağı, şehir merkezinde ise kar yağışının gece saatlerinde etkisini kaybedeceği, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği bildirildi.

 

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