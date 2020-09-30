MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Düzce'de orman ürünleri fabrikasında patlama
ABONE OL
30.09.2020 - 15:11 | | AA

Düzce'de orman ürünleri fabrikasında patlama

Düzce'de orman ürünleri fabrikasının buhar tankında meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Düzce'de orman ürünleri fabrikasında patlama

Alınan bilgiye göre, Şıralık Mahallesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının buhar tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama esnasında fabrikada bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı kişi, fabrika yetkililerince hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede soğutma çalışması yaptı.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar yayımlandı - 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye çıktı mı?

Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar yayımlandı - 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye çıktı mı?

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Şans Topu'nda sonuçlar yayınlandı - 30 Eylül Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu'nda sonuçlar yayınlandı - 30 Eylül Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama ekranı

Sıradaki Haber