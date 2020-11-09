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09.11.2020 - 16:46 | | AA

Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin ikameti ve aracında yapılan aramada, 980 gram esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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