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02.06.2020 - 17:16 | | AA

Düzce'de vahşet! Patileri kesik ölü kedi bulundu

Son dakika haberi... Düzce'de şoke eden bir haber geldi. Sokakta aç kalan hayvanlar için iş yerinin karşısında bir beslenme alanı oluşturan esnaf Burhan Arslan bölgeye gittiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Bir kedinin hareketsiz yattığını gören Arslan kedinin patilerinin kesik olduğunu fark edince durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Düzce'de vahşet! Patileri kesik ölü kedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Azmimili Mahallesi'nde esnaflık yapan Burhan Arslan, yeni tip corona virüs (Covid-19) sürecinde sokakta aç kalan hayvanlar için iş yerinin karşısında beslenme alanı oluşturdu.

Bu süreçte çevredekilerce bu alana sokak hayvanları için yem bırakıldı.

Bölgeye giden Arslan, bir kedinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Kedinin patilerinin kesik olduğunu fark eden Arslan, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Arslan, ölü kediyi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden gelen yetkililere teslim etti. Kedi, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Esnaf Burhan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için oluşturduğu besleme alanında patileri kesik ölü kedi bulduğunu dile getirerek, emniyetin olayla ilgili çalışma başlattığını kaydetti.

Köpeği sopayla dövdü! O anlar kameraya yansıdıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, mobilya mağazası işleten 41 yaşındaki Hüseyin A., bir sokak köpeğine önce ayakkabısını fırlattı, ardından da fırça sapıyla dövdü. Hüseyin A., kendisine tepki gösteren bir kişinin üzerine ise cebinden çıkardığı bıçakla yürüdü. Güvenlik kameraları ve çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenen o anların sosyal medyada yayılması ve hakkında yapılan şikayetler üzerine gözaltına alınan Hüseyin A., kendini köpeği yoldan geçenlere saldırdığı için dövdüğünü söyleyerek, savundu.
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