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07.03.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Düzenimizi kurduk gitmeyiz

Avrupa hayali için yola çıkan göçmenlerin Edirne’ye akını sürürken, İstanbul’a yerleşen Suriyelilerin bir bölümü ise, “Bir yere gitmiyoruz. Buralı olduk” diyor.

Düzenimizi kurduk gitmeyiz

Suriye’deki iç savaş nedeniyle 5 yıl önce Türkiye’ye gelen Muhammed Misto (31) Aksaray’da bir restorantta çalışıyor. Türkiye’den memnun olduğunu söyleyen Misto: “Gitmeyi düşünmüyorum. Burada kalmak istiyoruz. Artık Türkiye’de bir düzenimiz oldu. Artık buralı olduk” dedi.

‘Gideceksem Suriye’ye giderim’

Ali Kavur (25) da 2 yıl önce Şam’dan İstanbul’a geldiğini söylüyor. Kavur, “Bir yere gitmek istemiyoruz. Çalışma iznim de var. Günün birin de bir yere gitmem gerekirse orası Suriye olur. Avrupa’ya gitmeyi hiç düşünmedim” diye konuştu. Suriyeli Hasan Nabız (36) da Türkiye’den bir yere gitmeyi düşünmediğini belirterek “Türkiye ile kültürümüz çok yakın, inancımız aynı. Burada bir düzenimiz oldu. Yeni bir yere gidip sıfırdan düzen kurmak zor. En baştan Avrupa gitmiş olsaydık olurdu ama yıllardır buradayız. Çocuklarımız burada doğdu. Türkiye’yi seviyoruz, bir yere gitmiyoruz” diye konuştu. 

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