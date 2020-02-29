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29.02.2020 - 10:53 | | İHA

E-5 karayolunda yolcu minibüsü devrildi: 2 hafif yaralı

E-5 karayolu Büyükçemece istikametinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir yolcu minibüsü devrildi. 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

E-5 karayolunda yolcu minibüsü devrildi: 2 hafif yaralı

Olay, saat 09.30 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda fren yapan minibüs kontrolden çıktı, kayarak devrildi. Kaza sırasında içinde yolcu bulunmayan minibüste sürücü dahil iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralıların tedavisi olay yerinde ambulans görevlilerince ayakta tamamlandı.

Kazanın gerçekleştiği E-5 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen çekicinin minibüsü yoldan kaldırmasıyla trafik akışı da normale döndü.

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