29.02.2020 - 10:53 | | İHA
E-5 karayolunda yolcu minibüsü devrildi: 2 hafif yaralı
E-5 karayolu Büyükçemece istikametinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir yolcu minibüsü devrildi. 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay, saat 09.30 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda fren yapan minibüs kontrolden çıktı, kayarak devrildi. Kaza sırasında içinde yolcu bulunmayan minibüste sürücü dahil iki kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralıların tedavisi olay yerinde ambulans görevlilerince ayakta tamamlandı.
Kazanın gerçekleştiği E-5 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen çekicinin minibüsü yoldan kaldırmasıyla trafik akışı da normale döndü.
Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.