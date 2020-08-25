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25.08.2020 - 20:35 | | İHA

E-5'te kaza sonrası birbirlerine girdiler! Yumruklar konuştu

Bakırköy E-5'te meydana gelen kazanın ardından kazaya karışan taraflar arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. Kazada yaralanan olmazken lüks bir araç hurdaya döndü.

E-5'te kaza sonrası birbirlerine girdiler! Yumruklar konuştu

Kaza, akşam saatlerinde Bakırköy E-5 Ataköy metro istasyonu yanı Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki lüks bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. O sırada arkadan gelen 67 JZ 639 plakalı otomobilin sürücüsü de duramadı ve lüks araca arkadan çarptı. Kazaya karışan sürücüler araçlarından inerek tartışmaya başladı.

E-5te kaza sonrası birbirlerine girdiler Yumruklar konuştu

Yumruklar konuştu: Tarafları diğer sürücüler ayırdı

Meydana gelen kaza sonrası iki sürücü de araçtan inerek tartışmaya başlayınca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Taraflar yol ortasında yumruklu tekmeli kavgaya tutuştu. Kavga eden tarafları ise diğer sürücüler ayırdı. Kazada lüks bir araç hurdaya döndü.

E-5 kısa sürede kilitlendi

Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten sağlandı. Olay yerindeki vatandaşlardan kimisi kazayı film izler gibi seyrederken, kimisi de cep telefonuyla o anları kaydetti. Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, trafik de normal akışına döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a net mesaj: Şımarıklıktan vazgeçin, kendinizi riske atmayın!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile katıldığı ortak basın toplantısında, "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın" ifadelerini kullandı.
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