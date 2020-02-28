E-5’te korkutan ambulans yangın!

Kartal D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde giden ve içinde hasta olan ambulansın motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki yangın o sırada yoldan geçen beton mikserinden hortumla tutulan suyla söndürüldü.

Hasta ise başka bir ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.