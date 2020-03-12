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12.03.2020 - 09:33 | | İHA

E-5'te tabancalı maganda dehşeti!

İstanbul E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda arkasında oturan arkadaşıyla trafikte ilerlerken iken, tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Mega kentte adeta terör estiren maganda, çeşitli noktalarında da trafiği tehlikeye düşürdü. Polisin peşine düştüğü şahıs arkadaşının görüntülediği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.

E-5'te tabancalı maganda dehşeti!

E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosiklet sürücüsü arkasında oturan arkadaşıyla beraber Ankara istikametine doğru ilerlemeye başladı. Sürücü bir süre gittikten sonra belinden tabanca çıkartarak havaya defalarca ateş açtı. Kara yolunda adeta terör estiren maganda korku ve paniğe sebep oldu. Hem kendi hem vatandaşların hem de arkasındakinin canını tehlikeye atan şahıs, arkadaşının kaydettiği o anları sosyal medyadan paylaştı.

E-5te tabancalı maganda dehşeti

TRAFİĞİ DE TEHLİKEYE DÜŞÜRMÜŞ

Öte yandan aynı magandanın Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli’nde trafikte kask bile takmadan tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı. Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda da araçların arasında tek teker üzerinde seyreden maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Polis, bir an olsun umursamadığı sürücülerin korkulu rüyası haline gelen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

E-5'te tabancalı maganda dehşeti!İstanbul E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda arkasında oturan arkadaşıyla trafikte ilerlerken iken, tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Mega kentte adeta terör estiren maganda, çeşitli noktalarında da trafiği tehlikeye düşürdü. Polisin peşine düştüğü şahıs arkadaşının görüntülediği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.
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