e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır,kimler alabilir? Özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Corona virüs nedeniyle çeşitli alanlarda pek çok tedbir alındı. Önlemlerden biri ise şehirler arası yolculuğa getirilen kısıtlama oldu. Seyahat izin belgesi e-Devlet üzerinden alınabiliyor. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır ve kimler alabilir?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından açıklama gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında." ifadelerini kullanıldı.

Seyahat izin belgesi yapmak için ilk önce e-Devlet ekranından giriş yapılmalı. İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e Başvuru" kısmına giriliyor. Seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" seçilerek form doldurulma işlemi yapılıyor.

Seyahat İzin Belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Seyahat İzin Belgesi" ile İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verileceklerin kimler olduğunu paylaştı.

İstanbul'a giriş çıkışına izin verilenler şu şekilde sıralandı:

-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,

-Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

-İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler)

-Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

-Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar,

-Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında " 30 büyükşehrimiz ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş-çıkışına kapatıyoruz" dedi.