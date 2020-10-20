E-duruşmanın kapsamı genişliyor

Uygulama zamanla taraf, tanık ve bilirkişilere de açılacak. Yeni adli yılla birlikte başlayan ve sadece Ankara Batı Adliyesi’ndeki 2 tüketici, 2 icra ve 1 kadastro mahkemesinde gerçekleştirilebilen e-duruşma uygulaması Ankara, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerindeki 42 tüketici mahkemesinde daha bu haftadan itibaren başlanacak. Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji’nin dijital dönüşüm hedefleri arasında bulunan e-duruşmanın yapıldığı mahkeme sayısını yıl sonuna kadar 200’e çıkarmayı, 2021’de ise, uygulamayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Hedefimiz, e-duruşmayı ülke genelinde yaygınlaştırmak. Çağın imkan ve kolaylıklarını hukukun hizmetine sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.