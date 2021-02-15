e-Nabız-MHRS üzerinden 65 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevusu alma ekranı

Aşı randevusu nereden ve nasıl alınır sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çin'den satın alınan Coronavac aşısı ülkemizde uygulanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşılama takvimine göre ülkemizde aşılama çalışmaları bir öncelik sıralamasına göre belirlendi. İlk olarak Sağlık Çalışanları ve Eczacılar aşılanırken sonrasında Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanların aşılanmasının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar kendi grupları içerisinde 90 yaşından başlamak üzere başladı. 85-89 yaş arası aşılandıktan sonra 80-84 yaş arası bireyler sonrasında ise 70-79 yaş arası grubun aşılanmasına başlandı.

Bakan Koca tarafından 12 Şubat tarihi işaret edilerek yapılan açıklamada e-Nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu alınabileceği işaret edildi. 65 yaş üstü vatandaşlar koronavirü aşı randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt ararken birçok vatandaş MHRS ve e-Nabız üzerinden koronavirüs aşı randevularını oluşturdu. Peki Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS’ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO 182 hattını arayarak alabiliyor.

MHRS AŞI RANDEVU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

e-NABIZ AŞI RANDEVU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Vatandaş, randevusu ile hekime gittiğinde hekimler “AŞILA” mobil uygulamasını kullanarak, vatandaşın T.C. Kimlik numarası, randevu barkodu, randevu numarası ya da randevu listesi içerisinden kişi bilgilerine erişip sorgulama yapabiliyor. Böylelikle sorgulanan kişiye ait bilgiler görüntüleniyor. Ardından uygulayacağı aşının QR kodunu uygulama üzerinden okutarak, hem aşıya ait bilgileri kaydediyor, hem de aşının uygunluğunu kontrol ediyor. Hekim QR kodu okuttuğunda aşının saklama koşulları, soğuk zincir doğrulaması Aşı Takip Sistemi üzerinden sorgulanıyor, uygunsa aşı yapılıyor, değilse işlem iptal ediliyor.

Hekim kaydı tamamlayıp vatandaşa aşıyı uyguladığında vatandaşın hem telefonuna kısa mesaj bilgilendirmesi yapılıyor, hem e-Nabız hesabındaki “Elektronik Aşı Kartı”na kaydediliyor, hem de Hayat Eve Sığar hesabına gönderiliyor.