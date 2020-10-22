e Nabız nedir, e Nabız'a nasıl giriş yaparım? e-Nabız grip aşısı sorgulama

Grip aşısının Türkiye'ye gelmesi ile birlikte aşı almak isteyen vatadanşar e-Nabız uygulamasına yüklendi. Peki, e-nabız nedir, nasıl giriş yapılır? Herkes grip aşısı olabilecek mi?

E-NABIZ NEDİR?

Sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz,

tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.

E-NABIZ'A NASIL GİRİŞ YAPARIM?

E-Devlet üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-NABIZ ŞİFREMİ NASIL DEĞİŞTİRİRİM?

e-Nabız’ a giriş yaptığınızda, Anasayfada Sağ üst köşede profil fotoğrafının altında yer alan “Profil Düzenle” veya "PROFİLİ TAMAMLA" butonuna tıkladığınızda gelen ekrandan şifre değişikliği yapılabilir.

E-NABIZ SİSTEMİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER GRİP AŞISI OLABİLECEK?

Bakanlık, grip aşısında, “aşı öncelikle kimlere vurulacak?” tartışmalarına e-Nabız üzerinden her bir vatandaşa kişisel bilgilendirme yollayarak nokta koydu. Bu yolla grip aşısı alamayacaklar bu durumu, e-Nabız üzerinden yollanan, “İnfluenza açısından 1. öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz. Durumunuz ileride yeniden değerlendirilecektir” mesajıyla öğrendi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aşıyı geçen yıllarda olduğundan daha fazla temin etmek için bağlantılarını sağladığına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

“Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür. Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi’ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır.”

Kimlerin grip aşısı olması gerektiğine ilişkin resmi algoritma yayımlamayan bakanlığın, aşıda öncelikli kişileri, “Charlson Risk Skoru”na göre belirlediği öğrenildi. KOAH hastalarının dikkate alınmadığı Charlson Risk Skoru nedeniyle önceki yıllarda grip aşısı alabilen birçok kişi bu yıl “Öncelikli Yüksek Risk Grubuna” giremedi. Bu nedenle çok sayıda hasta ve hasta yakını sosyal mecralardan karara tepki gösterdi. Charlson Risk Skoru, Uluslararası Hastalık Sınıflandırması’nın teşhis kodlarından birisi olarak kullanılıyor.

Grip aşısının fiyatı değişmedi ve 72.64 lira olarak kaldı.