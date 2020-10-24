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24.10.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

E-Nabız’ı olmayanlar risk grubunu aile hekiminden öğrenebiliyor

Sağlık Bakanlığı, grip aşıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, aşının kademeli olarak belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak vatandaşlara verileceğini açıkladı.

E-Nabız’ı olmayanlar risk grubunu aile hekiminden öğrenebiliyor
AYKUT YILMAZ Ankara

Bakanlığın açıklamasında, “Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi’ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır” ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasının ardından e-Nabız kullanmayan kişilerin, risk gruplarını nasıl öğrenecekleri merak konusu oldu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu İkinci Başkanı Yusuf Eryazgan, bu kişilerin risk gruplarını aile hekimlerini arayarak öğrenebileceklerini söyledi. Yazgan, “E-Nabız’ı yoksa sadece aile hekiminden öğrenebilirler. Biz de e-Nabız’ı görebiliyoruz. Vatandaş arıyor, biz TC. kimlik numarası üzerinden bakıyoruz. Hak edip etmediğini görebiliyoruz. Bu kişiler aile hekimini arasınlar mutlaka. Aramadan aile hekimine gitmesinler. Eğer risk grubuna giriyorlarsa gelip reçetelerini yazdırıp, aşılarını yaptırsınlar” dedi.

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