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22.01.2021 - 19:46 |

e okul karne notları ekranı: 2021 E okul'dan karneye nasıl bakılır? Dijital karne giriş yapma!

E okul karne notları bakma ekranı ile ilgili detaylar öğrenciler velilerin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sistemi gerçekleştirildi. Uzaktan eğitim sürecinin devamında ise karneler e-okul üzerinden erişime açıldı. Salgından dolayı karneler elektronik ortam yer alıyor. Dijital karne giriş yapma sayfası ve ayrıntıları merak ediliyor. Peki 2021 E-Okul'dan karneye nasıl bakılır? İşte e-Okul karne görüntüleme ekranı...

e okul karne notları ekranı: 2021 E okul'dan karneye nasıl bakılır? Dijital karne giriş yapma!

E okul'dan karneye nasıl bakılır? sorusunun cevabı gündemde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk dönemin bugün sona ermesiyle birlikte karneler bu sene koronavirüs salgını nedeniyle elektronik ortamda erişime açıldı. Öğrenciler dijital karne notlarının açıklanmasıyla beraber detayları araştırmaya başladılar. Karne notları E-Okul üzerinden görüntülenebiliyor. İşte e okul karne notları ekranı 2021...

E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME DETAYLARI

Karnelerin E-Okul üzerinden erişime açılmasıyla birlikte karne notları görüntüleme ekranı merak ediliyor. Karne npotlarını öğrenme için E-Okul sitesine giriş yapılması gerekiyor. E-Okul'a giriş sağlayan öğrenciler devamında ise e-Karne kısmında POP-Up engelleyici var ise izin veridkten sonra e-Karne alanına tekrar girmeniz gerekiyor.

Karne notları "https://eokulyd.meb.gov.tr/"adresine girildikten sonra E-Karne alanından karne notlarınızı ve belgelerinize erişim sağlayabilirsiniz.

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