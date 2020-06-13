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13.06.2020 - 19:03 |

e okul VBS - e okul öğrenci girişi 2020

e Okul VBS ve e okul öğrenci girişi yoğun ilgi görmeye başladı. 2019-2020 Eğitim yılının son haftasına girerken, milyonlarca öğrenci tarafından e okul girişi araştırılıyor. Eğitim bilgilerini öğrenmek isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilere sunduğu e okul sistemine akın ediyor. Peki e okul VBS girişi ve e okul öğrenci girişi nasıl yapılır?

e okul VBS - e okul öğrenci girişi 2020

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir.

Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır.

e-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (LGS, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.

E OKUL VBS- ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL OLUR?

e-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.

E OKUL VBS - ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

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