e-YDS 2020/3 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı! ÖSYM sınav giriş beşgesi sorgulama

e-YDS 2020/3 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. 14 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan e-YDS 2020/3 sınav giriş belgelerini sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

14 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/3 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Mart 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

14 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/3 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ