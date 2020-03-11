e-YDS 2020/3 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı! ÖSYM sınav giriş beşgesi sorgulama
e-YDS 2020/3 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. 14 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan e-YDS 2020/3 sınavı için adaylar sınava girecekleri bina ve salonlara ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişim sağlayacak. Adaylar e-YDS 2020/3 sınav giriş belgelerine ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecek
e-YDS 2020/3 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. 14 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan e-YDS 2020/3 sınav giriş belgelerini sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.
ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
14 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/3 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Mart 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
14 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/3 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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