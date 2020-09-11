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11.09.2020 - 10:29 |

EBA canlÄ± ders izleme ortaokul, lise, ilkokul | EBA TV canlÄ± yayÄ±n frekans ve kanal bilgileri

EBA TV canlÄ± yayÄ±n nasÄ±l izlenir? Uzaktan eÄŸitim ile eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime devam eden Ã¶ÄŸrenciler EBA TV aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla derslere katÄ±lÄ±yor. Ä°lkokul, ortaokul ve lise ders programÄ± ise EBA ile sorgulanabiliyor. Peki, EBA canlÄ± ders nasÄ±l izlenir? Tekrar dersleri nasÄ±l izlenir?

EBA canlÄ± ders izleme ortaokul, lise, ilkokul | EBA TV canlÄ± yayÄ±n frekans ve kanal bilgileri

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± EBA TV ile uzaktan eÄŸitimi 31 AÄŸustos tarihinde baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Ã–ÄŸrenciler EBA TV aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretime devam ediyor. Peki, TRT EBA TV nasÄ±l izlenir? EBA TV frekans bilgileri nereden Ã¶ÄŸrenilir?

EBA TV CANLI YAYIN NASIL Ä°ZLENÄ°R?

TRT EBA TV canlÄ± yayÄ±n ile ilkokul, ortaokul ve lise derslerine ulaÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n. EBA TV canlÄ± yayÄ±nÄ± "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" adresinden izlenebiliyor.

UZAKTAN EÄžÄ°TÄ°ME KATILMAK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

CANLI DERS TEKRARLARI NE ZAMAN?

CanlÄ± dersleri kaÃ§Ä±ran Ã¶ÄŸrenciler EBA TV aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tekrar derslerine katÄ±labiliyorlar. EBA TV'de tÃ¼m derslerin bitmesinin ardÄ±ndan tekrar saatleri baÅŸlÄ±yor.

EBA DERS PROGRAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

EBA TV CANLI YAYIN FREKANS BÄ°LGÄ°LERÄ°

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EBA canlÄ± ders izleme ortaokul, lise, ilkokul | EBA TV canlÄ± yayÄ±n frekans ve kanal bilgileri

Siirt'te YÄ±ldÄ±rÄ±m-11 Herekol operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Siirt'te 1003 personelin katÄ±lÄ±mÄ±ya YÄ±ldÄ±rÄ±m-11 Herekol Operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ä°çiÅŸleri'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, 'Yurt içinde terörün ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik sürdürülen YÄ±ldÄ±rÄ±m operasyonlarÄ±nda toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi' denildi.
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