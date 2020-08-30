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30.08.2020 - 23:38 |

EBA canlı yayın ders programı 2020 - Bakan Ziya Selçuk açıkladı: İşte EBA ders programı

Yurt genelinde binlerce öğrenci yarın uzaktan eğitimle yeni eğitim-öğretim yılına başlıyor. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen konulardan biri olan EBA canlı yayın programı da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından öğrencilerin erişimine açıldı...

EBA canlı yayın ders programı 2020 - Bakan Ziya Selçuk açıkladı: İşte EBA ders programı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

EBA canlı yayın ders programı 2020 - Bakan Ziya Selçuk açıkladı: İşte EBA ders programı

Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.

 

 

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