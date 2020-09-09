EBA giriş - EBA canlı ders izle | TRT yayını: İlkokul, ortaokul, lise ders saatleri kaç?

2020-2021 Eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim ile başladı. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren dersler internet üzerinden veya televizyon üzerinden izlenebiliyor. Günlük olarak EBA'nın resmi internet sitesi üzerinde ders programları yer alıyor. İlkokul, ortaokul,lise derslerinin 9 eylül saatleri ve EBA TRT canlı yayın linki haberimizde...

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EBA DERS SAATLERİ

İLKOKUL





ORTAOKUL





LİSE



