09.09.2020 - 10:40 |
EBA giriş - EBA canlı ders izle | TRT yayını: İlkokul, ortaokul, lise ders saatleri kaç?
31 Ağustos 2020 tarihinde başlayan uzaktan eğitim tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü derslerini kaçırmak istemeyen öğrenciler EBA girişi ile canlı dersleri takip etmek istiyor. TRT kanalından da ilkokul, ortaokul, lise derslerini izleyebilmek mümkün. İşte EBA TRT canlı ders izleme linki ve 9 Eylül ders programı haberimizde...
2020-2021 Eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim ile başladı. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren dersler internet üzerinden veya televizyon üzerinden izlenebiliyor. Günlük olarak EBA'nın resmi internet sitesi üzerinde ders programları yer alıyor. İlkokul, ortaokul,lise derslerinin 9 eylül saatleri ve EBA TRT canlı yayın linki haberimizde...
EBA DERS SAATLERİ
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
Corona virüse yakalanan hastaların ciğerlerindeki dehşet veren görüntüEdirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde Enfeksiyon Uzmanı olarak görev yapan Dr. Alper Eker, corona virüs hastalığına yakalanan kişilerin ciğerlerinde oluşan dehşet veren tahribi bilgisayarlı tomografi görüntüleriyle göstererek, vurdumduymaz vatandaşlar için önemli açıklamalarda bulundu.