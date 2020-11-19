EBA giriş: EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders yayınlarını TRT EBA üzerinden gerçekleştiriyor. EBA öğretmen ile hem öğrenci hem de öğretmenlerin online olarak derslere katılımı sağlanmış oluyor. Öğrenciler, koronavirüs sürecinde evlerinden derslere katılım yapabiliyor. Veliler de e-devlet üzerinden çocuklarının derslerini takip etme şansı buluyor.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

İlk kez EBA'ya girecek öğrenciler iki şekilde şifre oluşturabiliyor.

a) Sadece bir kere olmak koşuluyla “EBA Hesabı Oluştur” butonuyla veliye ya da öğretmenlere başvurmadan EBA şifresi belirlenebiliyor.

* “EBA Hesabı Oluştur” butonuna tıkladıktan sonra,

* e-Okul bilgileri girilip “Giriş” denir,

* EBA hesabı için yeni şifre belirlenir. Öğrencinin kendi ya da velisinin e-posta adresi ve cep telefonu numarası girilir ve “Şifre Oluştur” butonu tercih edilir.

girilen telefon numarasına gelen doğrulama kodu girilir ve “Gönder” butonuna basılır.

* Adımları eksiksiz tamamladıktan sonra EBA Giriş ekranına yönlendirilir. Bu ekranda TC Kimlik Numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre girilir.

* Güvenlik kodu girilir ve “Gönder” butonu seçildiğinde "Ana Sayfa"ya yönlendirilir.

b) Veli ya da Öğretmenler aracılığı ile şifre oluşturma:

* EBA Giriş ekranında Öğrenci - EBA yolu tercih edilir. Buradan EBA Giriş ekranına yönlendirilir.

* EBA Giriş ekranında TC Kimlik Numarası ve veliden ya da öğretmenden edinilen tek kullanımlık şifreyi girilir.

* Güvenlik kodu girilir ve “Gönder” butonuna tıklanır.

Bir aktivasyon yöntemi seçilir:

* "Veli Bilgileriyle Aktivasyon"u seçilirse açılan ekranda velinin TC Kimlik Numarası ve ekrandaki güvenlik kodu girilir ve “Giriş Yap” butonu tıklanır.

"e-Postayla Aktivasyon" seçilirse “Aktivasyon Kodu Gönder” butonu tercih edilmeli. Sisteme kayıtlı e-posta hesabına gönderilen aktivasyon kodu “Aktivasyon * Kodunu Gir” bölümüne yazılıp ekrandaki güvenlik kodu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalı.

* "Cep Telefonuyla Aktivasyon" seçilirse de “Aktivasyon Kodu Gönder” butonu tercih edilmeli. Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasına gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodu girilir, “Giriş Yap” butonuna tıklanır.

* Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabı için "Yeni Şifreni Belirle" ve “Kaydet” tıklanır.

* Adımlar eksiksiz tamamlandıktan sonra EBA Giriş ekranına yönlendirilir. Bu ekranda TC Kimlik Numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre girilir.

* Güvenlik kodu girilir “Gönder” butonuna basılır ve böylelikle "Ana Sayfa"ya ulaşılır.

EBA GİRİŞ EKRANI...

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

"EBA Giriş" ekranında Öğrenci seçeneğinin ardından "EBA Giriş" ekranına yönlendirilir. Bu ekranda T.C. kimlik no ve şifre girilerek EBA TV'ye giriş gerçekleştirilir.