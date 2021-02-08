08.02.2021 - 10:38 |
EBA öğretmen girişi ve canlı yayını TIKLA: Öğretmen Mesleki gelişim programı ayrıntıları...
EBA öğretmen girişi ve öğretmen semineleri ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Öğretmen seminerleri, mesleki gelişim programı bugün yani 8 Şubat 2021 tarihinde başladı. Öğretmenler EBA'ya şifleri ile giriş sağlayabiliyorlar. EBA öğretmen giriş ekranı, seminer programı ve canlı yayın ekranı ile ilgili ayrıntılar...
Öğretmen mesleki çalışma programı yani seminerleri 8-12 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmenler EBA giriş ekranı ve seminer programı ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladılar. Peki öğretmen meseli çalışma seminer programı nedir? İşte EBA öğretmen giriş ekranı ve canlı yayın ekranı...
EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
EBA girişi detayları merak ediliyor. Öğretmenler, EBA'ya e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş sağlayabiliyor. Aynı zamanda MEBBİS şifreleri ile giriş yapabiliyorlar.
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Öğretmen Mesleki Çalışma Programı belli oldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'de yüz yüze ve uzaktan eğitime hazırlıklarının değerlendirildiği programda önemli açıklamalarda bulundu. 1 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitime de değinen Bakan Selçuk, kısa vadede tamamen yüz yüze eğitimin mümkün olmadığının altını çizdi.