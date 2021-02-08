EBA öğretmen girişi ve canlı yayını TIKLA: Öğretmen Mesleki gelişim programı ayrıntıları...

Öğretmen mesleki çalışma programı yani seminerleri 8-12 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmenler EBA giriş ekranı ve seminer programı ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladılar. Peki öğretmen meseli çalışma seminer programı nedir? İşte EBA öğretmen giriş ekranı ve canlı yayın ekranı...

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA girişi detayları merak ediliyor. Öğretmenler, EBA'ya e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş sağlayabiliyor. Aynı zamanda MEBBİS şifreleri ile giriş yapabiliyorlar.

EBA GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Öğretmen Mesleki Çalışma Programı belli oldu.

SEMİNER PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ!