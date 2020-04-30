EBA Teneffüs Zamanı nedir? Teneffüs Zamanı etkinlikleri nelerdir?

Teneffüs Zamanı nedir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Uzaktan eğitim platformunda öğrenciler ders görüyorlar. Uzaktan eğitimin yapıldığı EBA'ya "Teneffüs Zamanı" eklendi."Teneffüs Zamanı" başlığında üç uygulama öğrencilere sunuldu.Peki Teneffüs Zamanı etkinlikleri nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir ayda 1 milyarın üzerinde tıklanarak eğitim platformları arasında küresel ölçekte önemli bir yer edinen "eba.gov.tr", kullanıcılarına sunduğu içeriği zenginleştirmeye devam ediyor.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin uzaktan eğitim adresi olan "eba.gov.tr", dersler, sınava hazırlık gibi içeriklerine "Teneffüs Zamanı"nı da ekledi.

EBA platformunun ana sayfasında "Teneffüs Zamanı" başlığında üç uygulama öğrencilerin beğenisine sunuldu. İlki zeka geliştirme oyunu "GriCeviz", ikincisi zengin bir kütüphaneye kapı açan "Sen Yeter ki Okumak İste" bölümü. Üçüncü bölümde ise evden çıkmadan gezilebilecek sanal müzeler bulunuyor.

Verimli ve eğlenceli vakit geçirme imkanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, EBA platformundaki yeniliklerin öğrencilerin keyifli vakit geçirmesine ve yepyeni bilgiler öğrenmesine olanak sağlayacağını belirtti.

Selçuk, "Hepimizin teneffüslere, derin nefeslere ihtiyacı var. Üstelik teneffüs sürelerini uzatırken de söylemiştik: Tüm zamanların en etkili dersi hala teneffüs diye. Sanal teneffüslerimiz de çok kıymetli. Çocuklarımızın o anlarını da verimli ve eğlenerek geçirebilmeleri için onları Teneffüs Zamanı'na davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

GRİCEVİZ UYGULAMASI

İlkokul, ortaokul ve liselerdeki tüm öğrenciler için, Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu GriCeviz mobil uygulamasına EBA üzerinden ücretsiz giriş imkanı sağlandı.

Öğrenciler, uygulamaya giriş için gerekli şifre bilgisini, uygulama içerisinde yer alan "Öğrenciler için EBA" butonu ile açılan "Nasıl Giriş Yapılır?" linkini takip ederek edinebilecekler.

GriCeviz'de, yapay zeka algoritması sayesinde makine öğrenmesi teknikleri uygulanarak kullanıcıların öğrenme hızlarını artıracak oyun seçenekleri belirleniyor. Kullanıcıların güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesine kılavuzluk eden GriCeviz'de her kullanıcının performansı gözlemlenerek yapay zeka desteğiyle öğrenme karakteristikleri çıkarılıyor. Böylece her kullanıcıya özel bir deneyim sunulabiliyor.

Bilişsel becerilerin ve zihinsel yeteneklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen; Sözel, Sayısal, Görsel, Mantık, Bellek ve Dikkat’ten oluşan 6 kategoride, 24 farklı oyunlaştırılmış zihin egzersizinden oluşan mobil oyuna, eba.gov.tr adresinden veya EBA mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

"Sen Yeter ki Okumak İste: Okuma Kitapları"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğrencilere 23 Nisan hediyesi olarak yazdığı "İçimdeki Okul Sesleri" kitabının sesli versiyonunun da yer aldığı bu alanda, çocuk kitapları dizisi, dünya klasikleri dizisi gibi çeşitli kategorilerde masal, hikaye, roman, şiir ve diğer türlerde çok sayıda kitap okuyuculara sunuldu.

SANAL MÜZE TURLARI NASIL YAPILIR?

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınan bugünlerde sanal gezinti uygulamalarıyla farklı illerden müzeleri, ören yerlerini, turistik mekanların sanal turları EBA kullanıcıları için bir araya getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve çeşitli kurumlarca hazırlanmış birçok müze, sanal olarak ziyaret edilebilirken, müzelerdeki eserler de yakından incelenip bilgi alınabiliyor. Aynı zamanda saray, cami, kervansaray, kale gibi kültürel ve tarihi öneme sahip mekanlar da gezilebiliyor. Sanal turlar, uzaktan eğitim sürecindeki çocuklara eğitici ve eğlenceli zaman geçirme imkanı sunuyor.