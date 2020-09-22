EBA TV CANLI ders izleme sayfası - 22 Eylül İlkokul, ortaokul, lise ders programı

EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? Uzaktan eğitim ile eğitim ve öğretime devam eden öğrenciler EBA TV aracılığıyla derslere katılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise ders programı ise EBA ile sorgulanabiliyor. Peki, EBA canlı ders nasıl izlenir? Tekrar dersleri nasıl izlenir?



EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TRT EBA TV canlı yayın ile ilkokul, ortaokul ve lise derslerine ulaşmak mümkün. EBA TV canlı yayını "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" adresinden izlenebiliyor.

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CANLI DERS TEKRARLARI NE ZAMAN?

Canlı dersleri kaçıran öğrenciler EBA TV aracılığıyla tekrar derslerine katılabiliyorlar. EBA TV'de tüm derslerin bitmesinin ardından tekrar saatleri başlıyor.

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EBA TV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ