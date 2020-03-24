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24.03.2020 - 20:24 |

EBA TV ders programı yayınlandı: MEB erişime açtı: İşte EBA uzaktan online eğitim haftalık saatlik ders programı

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önemli bir açıklama yayınlandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre sınıf sınıf haftalık saatlik ders programı öğrencilerin erişimine açıldı. İşte yurt genelinde milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren EBA uzaktan online eğitim haftalık saatlik ders programı...

EBA TV ders programı yayınlandı: MEB erişime açtı: İşte EBA uzaktan online eğitim haftalık saatlik ders programı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim sisteminin sıkıntısız sürdürülebilmesi için öğrencilerin dersleri TV kanallarından izlemesi uyarısında bulundu.

MEB’den verilen bilgide, EBA internet portalına erişim sıkıntısıyla ilgili zaman zaman gelen şikayetlerin, sisteme eş zamanlı olarak yüklenilmesinden kaynaklandığı bildirildi. Uzaktan eğitimde buluşma noktasının TRT EBA TV ekranları olduğunu belirten MEB, bu süreçte internet portalının sadece ders tekrarı ve anlaşılmayan konularla ilgili desteğe ihtiyaç duyulduğunda ziyaret edilmesi gerektiğini vurguladı. EBA’nın mevcut sistem altyapısının 18 milyon öğrencinin eş zamanlı kullanımı için geliştirmeye devam edildiğini belirten MEB, eba.gov.tr kullanım saatleriyle ilgili öğrenciler için saatlik bir program hazırlandığını da bildirdi.

EBA TV ders programı yayınlandı: MEB erişime açtı: İşte EBA uzaktan online eğitim haftalık saatlik ders programı

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