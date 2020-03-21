Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Bakan SelÃ§uk'un dÃ¼n uzaktan eÄŸitim sÃ¼reciyle ilgili Instagram Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅŸtÄ±.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re Bakan SelÃ§uk, velilere uzaktan eÄŸitime iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi verdi, sorularÄ±Â yanÄ±tladÄ±

Uzaktan eÄŸitime iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini belirten SelÃ§uk, okullarÄ±n ne zaman aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin ÅŸu an bir karar bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. SelÃ§uk, bu tarihi corona virÃ¼sÃ¼n yayÄ±lÄ±mÄ± doÄŸrultusunda Bilim Kurulu KararÄ± ile Ã¼lkedeki durumun belirleyeceÄŸini sÃ¶yledi.

EÄŸitim BiliÅŸim AÄŸÄ±'na (EBA) giriÅŸte bazÄ± problemlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden SelÃ§uk, "Ä°nternet altyapÄ±sÄ±nÄ±n arka planÄ±nda test Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in bazÄ± sorunlar olabiliyor. Bu sorunlar nedeniyle EBA ÅŸifresini almayan her Ã¶ÄŸrencinizin velisinin cep telefonuna Ã§ocuÄŸuyla ilgili ÅŸifre gÃ¶nderilecek." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.