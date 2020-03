Ebola'yı keşfeden bilim insanından korkutan corona virüs açıklaması! Konuşarak bile...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve yüzün üzerinde ülkede rastlanan corona virüs 5 bine yakın kişinin hayatına mal oldu. London School of Hygiene and Tropical Medicine Direktörü Peter Piot, İngiliz basınına corona virüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ÇOK DAHA KÖTÜ

Sky News'e konuşan Belçikalı bilim insanı corona virüsün Ebola'dan daha ciddi bir sorun olduğunun altını çizdi. Piot, konu ile ilgili gelen soru üzerine "Bugünkü durum, Ebola'dan çok, çok daha kötü. Ebola, bulaşması için çok yakın temas gerektiriyordu. Yani bu kelimenin tam anlamıyla birisiyle konuşarak yakalanabileceğiniz bir şey, bu da diğer virüsler için geçerli değil" dedi.

TRUMP'I ELEŞTİRDİ

ABD Başkanı Trump’ın Avrupa ülkelerine uyguladığı seyahat yasağını eleştiren bilim insanı, ABD’de eyaletler arası seyahatin engellenmesinin daha mühim olduğunu iddia etti. Bilim insanı corona virüsün "gerçekten kötü bir durum" olma potansiyeline sahip olduğu görüşünde.

AIDS ile mücadele çalışmışlarında aktif rol alan Piot, Ebola'yı ilk keşfeden bilim insanı olarak adını duyurmuştu.