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08.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Eczacılar Birliği üyelerini uyardı: İkinci bir açıklamaya kadar maske satışı yapmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parayla maske satışının yasak olduğuna ilişkin açıklamasının ardından Türk Eczacılar Birliği üyelerini uyardı. Birlik üyelerine, konuyla ilgili ikinci bir açıklamaya kadar maske satışı yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Eczacılar Birliği üyelerini uyardı: İkinci bir açıklamaya kadar maske satışı yapmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki günkü açıklaması sonrası, TEB’den üyelerine maske uyarısı geldi. TEB’in resmi internet sayfasında yayımlanan uyarıda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, maske satışının yasak olduğu ifade edilmiştir. Konu hakkında yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar meslektaşlarımızın eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır” denildi.

Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada PTT ve e-devlet aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlanıldığı dile getirerek, “Kesinlikle para ile maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı.

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