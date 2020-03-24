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24.03.2020 - 10:59 | | DHA

Eczanede yangın çıktı, kalfa gözyaşlarına boğuldu!

İstanbul Avcılar’da bir eczanede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, eczacı kalfası Alis Fırat, çalışmaları izlerken gözyaşını tutamadı.

Eczanede yangın çıktı, kalfa gözyaşlarına boğuldu!

 

Yangın bu sabah Ambarlı Mahallesi’ndeki Yurdakul Caddesi’nde bulunan bir eczanede çıktı. Elektrik sistemindeki bir arızadan kaynaklandığı sanılan yangın nedeniyle Hatice Kayhan'ın eczanesi bir anda dumanlar içerisinde kaldı.

Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye takımı yangını söndürürken, içerideki dumanı da tahliye etti. Çaresizlik içerisinde yangın söndürme çalışmalarını izleyen eczacı kalfası Alis Fırat, bir ara gözyaşlarını tutamadı.

Genç kız, çevredekiler tarafından sakinleştirildi. Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bedava araç dezenfektesine akın ettilerBodrum Belediyesi tarafından ücretsiz araçlar dezenfekte edildiğini duyan vatandaşlar, araçlarına dezenfekte yapılan Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
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