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03.11.2020 - 09:12 |

Eda, Mert ve Ateş Küçükyumuk adına, SMA hastası Doğu için bağış çağrısı

İzmir depreminde hayatını kaybeden Eda-Mert Küçükyumuk ile çocukları Ateş Küçükyumuk’un yakınları, Eda, Mert ve Ateş adına, 1 yaşındaki SMA hastası Doğu bebek için bağış yapılması çağrısında bulundu.

Eda, Mert ve Ateş Küçükyumuk adına, SMA hastası Doğu için bağış çağrısı

İzmir’i sarsan 6.6’lık depremde, Doğanlar Apartmanı’nda yaşayan Eda-Mert Küçükyumuk ile çocukları Ateş Küçükyumuk, enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdi.

Küçükyumuk ailesinin yakınları ise Eda, Mert ve Ateş adına, 1 yaşındaki SMA hastası Doğu Ülker bebek için bağış yapılması çağrısında bulundu.

"SİZLERİ DE DAVET EDİYORUM"

Eda ve Mert Küçükyumuk’un arkadaşı olan Yeşer Sarıyıldız, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Küçükyumukların cenazesine katılamayacaklar için Doğu bebeğe bağış çağrısında bulundu. Yeşer Sarıyıldız tweetinde şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar olarak, cenazeye katılmayacakların Mert-Eda ve Ateş adına Doğu bebeğe bağış yapmasına karar verdik. Yarın orada olacağım, bağışımı yaptım, sizleri de davet ediyorum. Açıklamaya 'Mert, Eda ve Ateş adına' yazmanız yeterli olur. ”

Sarıyıldız tweet'inde, Doğu Ülker için açılan Instagram hesabının linki yer aldı. Bağış için gerekli olan IBAN numarası da söz konusu Instagram profilinde yer alıyor.

Eda, Mert ve Ateş Küçükyumuk adına, SMA hastası Doğu için bağış çağrısı

Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadıKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.
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