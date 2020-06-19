Edirne'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a kaçak midye götürüleceği ihbarı üzerine bir kamyoneti Meriç Nehri set boyu mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 58 çuval içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmeye çalışılan 1 ton kaçak midye ele geçirildi. Midyelere el konulurken, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Canlı oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Enez Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Enez sahilinde denize döküldü. Şüpheliler ise ifadelerinin ardından haklarında 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı.
Adana'da su basan mağazanın bodrumunda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardıSon dakika haberi... Adana’da bir mağazanın bodrum katını basan suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı. Sel sularının caddelere dolduğu kentte araçların sudan çıkarılması için tahliye işlemleri başladı. Bir görevli, yolda tıkanan rögarı açmak için suya daldı. Görevlinin suya daldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.