Edirne'de 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 7 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden M.S.A., N.E. ve M.E.'nin FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu belirlendi. Şüphelilerden M.S.A., soruşturmasının sürdüğü Diyarbakır'a gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.E. ve M.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Diğer 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.