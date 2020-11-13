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13.11.2020 - 09:56 |

Edirne'de 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan, 3'ü FETÖ şüphelisi 7 kişi, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si mahkemece tutuklanırken, 1'i de Diyarbakır'a gönderildi.

Edirne'de 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 7 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden M.S.A., N.E. ve M.E.'nin FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu belirlendi. Şüphelilerden M.S.A., soruşturmasının sürdüğü Diyarbakır'a gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.E. ve M.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Diğer 4 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

 

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