Edirne'de 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ/PDY şüphelileri A.Y. ve İ.Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ve İ.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.