Edirne'de 26 motosikletliye 32 bin TL ceza

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları trafik uygulamasında 276 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti. Kontrollerde hacizli yakalaması bulunan 4 motosiklete el konulurken, tescilsiz 10 motosiklet ise trafikten menedildi. Ekipler, trafik kurallarına uymayan ya da evrak eksikleri bulunan 26 sürücüye ise toplam 32 bin 22 TL idari para cezası kesti.