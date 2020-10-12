Edirne'de 26 motosikletliye 32 bin TL ceza

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları trafik uygulamasında 276 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti. Kontrollerde hacizli yakalaması bulunan 4 motosiklete el konulurken, tescilsiz 10 motosiklet ise trafikten menedildi. Ekipler, trafik kurallarına uymayan ya da evrak eksikleri bulunan 26 sürücüye ise toplam 32 bin 22 TL idari para cezası kesti.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.