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08.09.2020 - 10:37 | | DHA

Edirne’de, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 2 tutuklama

Edirne’nin Keşan ilçesinde, iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli kavgayla ilgili polis ekiplerince yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

Edirne’de, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 2 tutuklama

Olay, pazar günü saat 22.30 sıralarında, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan ve aralarında önceden husumet olan iki grubun sözlü tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada D.Ç., S.T. ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırılırken, 3 yaralı da sağlık görevlilerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kavgada silah kullandıkları belirlenen V.Ç. ve H.K.’yi yakalayarak, gözaltına alırken, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ile fişeklere el koyuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ç. ve H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

 

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