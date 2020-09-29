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29.09.2020 - 12:05 | | DHA

Edirne'de 67 kişiye 103 bin lira 'koronavirüs' cezası

Edirne'de, jandarma ekiplerince yapılan koronavirüs denetimlerinde, tedbirlere uymadığı belirlenen 67 kişiye toplam 103 bin 50 TL ceza kesildi.

Edirne'de 67 kişiye 103 bin lira 'koronavirüs' cezası

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, koronavirüs tedbirleriyle ilgili belde, köy ve sahillerde denetimlerde bulundu. Jandarma ekipleri, bu ay yapılan denetimlerde maske takmadığı belirlenen 48 kişiye 43 bin 200 TL, sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 7 kişiye 22 bin 50 TL, karantina kuralına uymayan 12 kişiye ise 37 bin 800 TL olmak üzere toplam 67 kişiye 103 bin 50 TL ceza uyguladı.

Öte yandan karantina kuralını ihlal eden 12 kişinin, hakkında adli işlem yapılarak, sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

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