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19.01.2021 - 17:48 | | DHA

Son dakika... Edirne'de ele geçirildi! Piyasa değeri 4 milyon lira...

Gelen son dakika haberine göre; Kapıkule Sınır Kapısı'nda, şüpheli bir aracın tespiti üzerine arama yapıldı. Aramada piyasa değeri 4 milyon lira olan mariuhana türü uyuşturucu ele geçirildi.

Son dakika... Edirne'de ele geçirildi! Piyasa değeri 4 milyon lira...

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avrupa’dan Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı sırada durduruldu.

Ekiplerin, narkotik dedektör köpeği ‘Taklit’ ile araçta yaptığı aramada; gizli bölmelere saklanmış piyasa değeri 4 milyon TL olan 33 kilo 40 gram marihuana ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, ismi açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alındı.

Otoyolda inanılmaz anlar! Araç kamerasına yansıdıİzmir'de, yolcu otobüsünden kopan çamurluk, arkadan gelen otomobili teğet geçip, refüje çarptı. Trafikte büyük tehlike yaratan çamurluğun kopma ve refüje çarpma anı otomobilin araç kamerasına yansıdı.
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