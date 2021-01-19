Son dakika... Edirne'de ele geçirildi! Piyasa değeri 4 milyon lira...

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avrupa’dan Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı sırada durduruldu.

Ekiplerin, narkotik dedektör köpeği ‘Taklit’ ile araçta yaptığı aramada; gizli bölmelere saklanmış piyasa değeri 4 milyon TL olan 33 kilo 40 gram marihuana ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, ismi açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alındı.