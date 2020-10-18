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18.10.2020 - 15:41 |

Edirne’de feci kaza! Bulgar turistler dehşeti yaşadı

Edirne’de, Bulgaristan’dan gelen ve içinde turistlerin bulunduğu yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2'si Bulgar yolcu 4 kişi, yaralandı.

Edirne’de feci kaza! Bulgar turistler dehşeti yaşadı

Kaza, Edirne- Hamzabeyli yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve Edirne’ye alışveriş için gelen turistlerin taşındığı Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada otobüsteki Bulgar yolcular Valentina V. ve Tanya E. ile kamyonet sürücüsü Ercan A. ve araçta bulunan Ayhan M. yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayhan M.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta konuşuyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehir Stadı'nda düzenlenen AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında Karabağ mesajı verirken, "Ne diyorlar Minsk 3'lüsü. Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Bunlar her türlü silahlı desteği veriyorlar. Azerbaycan Ermenilerden topraklarını kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. İnanıyorum ki bu toprakları Ermenilerden alacaklar. " ifadelerini kullandı.
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