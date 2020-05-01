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01.05.2020 - 15:16 | | AA

Son dakika haberler: Edirne'de hareketli dakikalar! Alev alev yanıyor

Son dakika haberine göre; Edirne'de bir yapı marketin deposunda meydana gelen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Son dakika haberler: Edirne'de hareketli dakikalar! Alev alev yanıyor

Son dakika haberi I İstasyon Mahallesi'ndeki bir yapı marketin deposundan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.

Bir anda büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangın nedeniyle oluşan duman kentin her yerinden görülüyor.

Son dakika haberler: Edirnede hareketli dakikalar Alev alev yanıyor

 

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