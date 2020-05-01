01.05.2020 - 15:16 | | AA
Son dakika haberler: Edirne'de hareketli dakikalar! Alev alev yanıyor
Son dakika haberine göre; Edirne'de bir yapı marketin deposunda meydana gelen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Hindistan'da yasağa uymayan halk polise saldırıp taş atarak kovaladıSon dakika - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Hindistan'da halk, polisi taş ve sopa ile kovaladı. O anlar Hindistan'ın koronavirüs vakalarının yüzde 75?ini oluşturan ve kırmızı bölge ilan edilen Howrah'ta yaşanan olay bir semt sakini tarafından kaydedildi.