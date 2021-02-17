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17.02.2021 - 09:23 | | DHA

Edirne'de hava sıcaklığı eksi 8 dereceye düştü, buz sarkıtları oluştu

Edirne'de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü. Soğuk hava ile birlikte çatılarda ve balkonlarda buz sarkıtları oluştu.

Edirne'de hava sıcaklığı eksi 8 dereceye düştü, buz sarkıtları oluştu

Edirne'de geçen cumartesi gecesi başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte çok sayıda ev ve iş yeri ile tarihi alanlarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekiplerinin gün boyu yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasına esnaf da destek verdi. Kentte soğuk havanın bu hafta etkisini sürdüreceği bildirildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Edirnede hava sıcaklığı eksi 8 dereceye düştü, buz sarkıtları oluştu

 

Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısıHATAY'da yumurta üreticisi Necmettin Çalışkan, 'gezen tavuk yumurtası' adıyla pazarlanan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle daha çok ilgi gören ürünlerin bugün için Türkiye'de üretiminin mümkün olmadığını söyledi. Yumurta konusunda tüketicinin kandırıldığını ifade eden Çalışkan, "Ülkemizde 'gezen tavuk yumurtası' gibi isimlerle ürünler pazarlanmaktadır. Doğrusunu isterseniz, bu noktada 'gezen tavuk' tanımına yeterli derecede uyan üretim yapılmamaktadır" dedi.
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