Edirne'de nikah salonu Ã¶ÄŸrencilerin EBA noktasÄ± oldu

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Edirne LalapaÅŸa Belediyesi, evde internete eriÅŸim imkanÄ± bulunmayan ya da kota sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸayan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in Ã¼cretsiz internet hizmeti sunmaya baÅŸladÄ±.

Ä°lÃ§edeki okullarda eÄŸitime devam eden Ã¶ÄŸrenciler, belediyenin internet altyapÄ±sÄ± sayesinde EBA derslerine sorunsuz ulaÅŸabiliyor.

Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Arslan, AA muhabirine, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle uzaktan eÄŸitim alan Ã¶ÄŸrencilere, Ã¼cretsiz internet hizmeti saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SalgÄ±n dÃ¶neminde nikahlarÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Arslan, Ã¶ÄŸrencilerin ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± her an nikah salonunu sÄ±nÄ±f gibi kullanabildiÄŸini dile getirdi.

EBA dersleri iÃ§in belediyeye gelen Ã¶ÄŸrencilerin ateÅŸ Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ ve dezenfekte iÅŸleminin ardÄ±ndan salona alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Arslan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ã–ÄŸrencilerimize destek amacÄ±yla bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± baÅŸlattÄ±k. Derslerini daha iyi takip etmelerini saÄŸlÄ±yoruz. Bundan sonra kota sÄ±nÄ±rÄ± yaÅŸayan ve evlerinde interneti olmayan Ã¶ÄŸrencilerimiz derslerini burada rahatlÄ±kla takip edebilecek. Mesai saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda da Ã¶ÄŸrencilerimize Ã¼cretsiz internet hizmeti sunmaya devam edip, nikah salonunu aÃ§Ä±k tutacaÄŸÄ±z."

"CANLI DERSLERÄ°MÄ°ZE RAHATLIKLA GÄ°REBÄ°LÄ°YORUZ"

Cumhuriyet Ortaokulu 8. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Nisa KÃ¶se ise uygulama sayesinde derslerinden geri kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Tedbirlere uyarak derslerini izlediklerini ifade eden KÃ¶se, "Belediyenin yaptÄ±ÄŸÄ± bu yardÄ±m bizi mutlu etti. CanlÄ± derslerimize rahatlÄ±kla girebiliyoruz. Kota sÄ±nÄ±rÄ± olmadan videolarÄ± izleyerek derslerimizden geri kalmÄ±yoruz." dedi.

6. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Enes KuÅŸÃ§u da nikah salonunda internet sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸamadan derslerini takip ettiÄŸini aktardÄ±.

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