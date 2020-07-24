Edirne'de orman yangını! Ekipler oraya koştu

Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına ilk müdahalenin saat 15.58'de yapıldığını belirterek, 1 uçak, 4 helikopter ve 10 ararözle müdahale edildiğini, kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



Ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken, köylülerde traktörleriyle destek verdiği de belirtildi.







