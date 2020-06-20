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20.06.2020 - 22:22 | | İHA

Edirne'de şoke eden olay! 'Maskesiz binemezsin' deyince...

Edirne'de, kent içi topu ulaşımın sağlandığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne ait (ETUS) minibüse maskesiz binmek isteyen kişinin minibüse binmesine izin vermeyen şoför darp edildi.

Edirne'de şoke eden olay! 'Maskesiz binemezsin' deyince...

Edirne'nin şehir merkezinden aldığı yolcuları Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne taşıyan C. B.’nin sevk ve idaresindeki 22 M 0068 plakalı minibüse maskesiz binmek isteyen yolcuyu korona virüs tedbirleri kapsamında minibüse almayan şoför darp edildi.

Olayın ardından şikayetçi olan şoför C.B. sağlık kontrolü için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirilirken olayın şüphelisi Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrum'da sınav sonrası plajlar dolduMuğla'nın Bodrum ilçesinde, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle sahiller hareketlendi.
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