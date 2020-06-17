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17.06.2020 - 16:09 | | İHA

Edirne’de vaka sayısı arttı, camilerden uyarı anonsları yapıldı

Edirne’de son günlerde artış gösteren korona virüs salgını nedeniyle camilerden vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları için anonslar yapılırken, denetim yapan polis ekipleri şehrin kalabalık yerlerine maskesiz girmek isteyen vatandaşlara izin vermedi.

Edirne’de vaka sayısı arttı, camilerden uyarı anonsları yapıldı

Edirne’de vaka sayısında artış gözlendiği için valilik tarafından gün boyu camilerden "Rehavete kapılmayalım, maske takalım, sosyal mesafeye uyalım, el hijyenine dikkat edelim" anonsları yapıldı. Kent merkezinde bulunan halkın yoğun olarak kullandığı Saraçlar Caddesi ve Çilingirler Çarşısı'nın giriş ve çıkışlarına Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından konulan bariyerle birlikte girişler ve çıkışlar kontrol altına alındı. Maske takmayan vatandaşların caddeye girmesine izin vermeyen polis, bir yandan da sık sık sosyal mesafe uyarılarında bulundu.

 

UZUNKÖPRÜ İLÇESİ DİKEN ÜSTÜNDE

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Turnacı köyüne İstanbul’dan ziyarete gelen ve yine Uzunköprü’nün Yağmurca köyüne Çorlu’dan ziyarete gelen 2 kişinin korona virüs testleri ise pozitif çıktı. Kent merkezinde ikamet eden 4 kişinin de korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastalar tedavi edilmek üzere Edirne'ye sevk edildi. Filyasyon ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile 10’dan fazla kişi gözetim altına alındı.

 

60 KİŞİLİK EKİP DENETİMLERE BAŞLADI

Edirne’de berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım, camiler, açık alanlar, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, park/piknik alanları vb. yerler, dernek lokalleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler çerçevesinde Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü sekreteryasında kurulan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı personellerinin katılımıyla oluşturulan 15 komisyon, 60 personel tarafından 4 bin 559 denetim gerçekleştirildi.

Ünlü çiftin oğlunun acil servis önünde ‘yanlışlıkla’ öldürüldüğü saldırı kameradaŞişli'de 7 Ocak tarihinde, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Akın Kutlu hakim karşısına çıktı. Sanık Akın Kutlu savunmasında, "Aileden özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu" dedi. Duruşmada anne Figen Mays ağlayarak verdiği ifadesinde, "Oğlum kollarıma düştü, sonra da yere düştü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" derken, baba Randolp Ward Mays ise ağlayarak "Şikayetçiyim" dedi.
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