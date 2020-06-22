22.06.2020 - 13:48 | | AA
Edirne'de yakalanan biri terör ÅŸüphelisi 2 kiÅŸi tutuklandÄ±
Edirne'de yakalanan biri terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ MLKP ÅŸÃ¼phelisi 2 zanlÄ± tutuklandÄ±.Â
Jandarma ekipleri, yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸma sonrasÄ± Havsa ilÃ§esinde taksi plakalÄ± bir otomobili durdurdu.
Kontrollerde, araÃ§taki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â MLKP ÅŸÃ¼phelisi H.C, eÅŸi S.C. ve gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± olduÄŸu tespit edilen Y.K. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
ZanlÄ±lardan H.C. ve Y.K, jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adli makamlarca tutuklandÄ±.Â
S.C. ise jandarmadaki ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.