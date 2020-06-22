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22.06.2020 - 13:48 | | AA

Edirne'de yakalanan biri terör ÅŸüphelisi 2 kiÅŸi tutuklandÄ±

Edirne'de yakalanan biri terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ MLKP ÅŸÃ¼phelisi 2 zanlÄ± tutuklandÄ±.Â

Edirne'de yakalanan biri terör ÅŸüphelisi 2 kiÅŸi tutuklandÄ±

Jandarma ekipleri, yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸma sonrasÄ± Havsa ilÃ§esinde taksi plakalÄ± bir otomobili durdurdu.

Kontrollerde, araÃ§taki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â MLKP ÅŸÃ¼phelisi H.C, eÅŸi S.C. ve gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± olduÄŸu tespit edilen Y.K. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ZanlÄ±lardan H.C. ve Y.K, jandarmadaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adli makamlarca tutuklandÄ±.Â 

S.C. ise jandarmadaki ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

YargÄ±tay'dan motor arÄ±zasÄ± veren araçla ilgili emsal kararAntalya'da bir kiÅŸinin sÄ±fÄ±r kilometre olarak satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± otomobilinin motor arÄ±zasÄ± verdi. Bu durum üzerine üzerine otomotiv bayisine dava açan tüketici, yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±llÄ±k hukuk mücadelesini kazandÄ±.
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