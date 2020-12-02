Edirne'de yoğun caddelere kişi sınırlaması getirildi

Edirne Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında işlek caddelere kişi sınırlaması getirildi.

Buna göre, Saraçlar ve Çilingirler caddelerine Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki Usul ve Esaslara uygun olarak her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırıldı.

Bariyerlerin getirildiği caddelere kontrollü olarak girişler sağlanacak.