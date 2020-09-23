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23.09.2020 - 15:43 | | DHA

Edirne'den kahreden haber! Annesini emerken öldü

Edirne'nin Enez ilçesinde, annesinin emzirdiği sırada fenalaşan ve hastaneye kaldırılan 23 günlük Ata Deniz U., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Edirne'den kahreden haber! Annesini emerken öldü

Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. 23 günlük Ata Deniz U.'nun annesi, emzirdiği sırada bebeğin hareketsiz kaldığını ve nefes almadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve duran kalbi yeniden çalıştırılan Ata Deniz bebek, daha sonra Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ata Deniz bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ata Deniz bebeğin cenazesi, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Polis, bebeğin anne ve babasının da emniyette ifadelerini aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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