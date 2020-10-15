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15.10.2020 - 11:49 | | DHA

Edirnekapı'da üst geçitten atlayan kişi öldü!

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Edirnekapı’da üst geçitten D-100 Karayolu'na atlayan kişi hayatını kaybetti.

Edirnekapı'da üst geçitten atlayan kişi öldü!

Edirnekapı’da üst geçitten atlayan kişi bir hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.Polis ekipleri yolda önlem aldı.

Olay nedeniyle karayolunun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da boz ayı paniği! Cep telefonu kamerasıyla görüntüledi...Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Büyükçekmece’de 2 gün üst üste ortaya çıkan boz ayı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Büyükçekmece Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin ayının görüntülendiği bölgede yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalırken ayının akıbeti merak konusu oldu.
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