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19.06.2020 - 17:12 | | DHA

Edremit'te uyuşturucuya 3 tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 12 bin 908 adet uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Edremit'te uyuşturucuya 3 tutuklama

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, ilk operasyonu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Mehmet E.’nin (38), evine düzenlendi. Evde yapılan aramada, 136 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 360 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet E., sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

İkinci operasyonda, takibe alınan 34 SR 8763 plaka araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 12 bin 908 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Araçta bulunan Cem Hakan T. (49) ve Seda Damla Y. (28) gözaltına alındı. Sorgularının ardından adlieyey sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

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