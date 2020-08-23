Efsane toprakları, kuşbakışı izleyin

ANKARA-POLATLI: Kuruluşu M.Ö. 3.000’e uzanan, Hitit, Frig uygarlıklarının, Büyük İskender’in, Roma ve Bizans imparatorluklarının yönetiminde kalan Polatlı’nın tarihi dokusu balon turlarıyla daha net görülebiliyor. 1516’da Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına katılan ilçe, Kurtuluş Savaşı’nda da önemli bir yere sahipti. Frig Uygarlığı’nın başkenti Gordion kenti ile “Dokunduğu her şeyi altına çeviren Midas” efsaneleriyle ün yapan Kral Midas’ın tümülüs mezarı da burada. Tüm bu medeniyetlerin kalıntıları, balon turuyla görülebiliyor.

BİTLİS-AHLAT: Doğu Anadolu’da balonların uçtuğu tek yer olan Bitlis’in Ahlat ilçesi, Van Gölü manzarası, Selçuklu mimarisini günümüze taşıyan tarihi yapıları, mağara evleri, kale kalıntıları, muhteşem doğasıyla gezginlerin rotalarında öne çıkıyor. Süphan ve Nemrut dağları arasında bulunan plato üzerinde kurulu ilçede, her yıl Malazgirt Muharebesi’nin yıldönümü festivallerle kutlanıyor. Festivale katılanlar, balon turlarına yoğun ilgi gösteriyor.